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23 липня 2020, 11:16 4

Міський голова Слов'янська захворів коронавірусом

23 липня 2020, 11:16 4
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ПЛР-тест показав позитивний результат на COVID-19
Фото: Facebook
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У Донецькій області міський голова Слов'янська Лях Вадим Михайлович перебуває під наглядом лікарів через коронавірусну інфекцію.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Аналіз показав позитивну реакцію - коронавірусом захворів. Самопочуття хороше. Перебуваю під наглядом лікарів", - сказав він.

Нагадаємо, що станом на ранок 23 липня в Україні коронавірус виявили у 856 осіб.

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