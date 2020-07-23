Міський голова Слов'янська захворів коронавірусом

ПЛР-тест показав позитивний результат на COVID-19

ПЛР-тест показав позитивний результат на COVID-19

Фото: Facebook

У Донецькій області міський голова Слов'янська Лях Вадим Михайлович перебуває під наглядом лікарів через коронавірусну інфекцію.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Аналіз показав позитивну реакцію - коронавірусом захворів. Самопочуття хороше. Перебуваю під наглядом лікарів", - сказав він.

Нагадаємо, що станом на ранок 23 липня в Україні коронавірус виявили у 856 осіб.

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