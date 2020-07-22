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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 липня 2020, 18:48 13

Шмигаль доручив Криклію взяти під контроль ситуацію із танкером Delfi

22 липня 2020, 18:48 13
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Із танкера регулярно витікає топливо і наносить значну шкоду екології
Фото: скріншот відео
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію взяти під особистий контроль питання підняття затонулого танкера Delfi в Одесі.

Про це він заявив під час засідання Уряду 22 липня, передає RegioNews.

Історія із затонулим судном Delfi затягнута, і тривають чи то маніпуляції, чи то нездатність із вирішенням цієї проблеми з боку власника та місцевих органів влади. Я прошу взяти це питання на особистий контроль", - сказав Шмигаль.

Він також доручив міністру опрацювати цю проблему із Адміністрацією морських портів та Одеською ОДА, щоб розблокувати нормальний режим судноплавства і ліквідувати загрозу для екології регіону.

Міністр інфраструктури повідомив, що цього тижня вже була спроба підняти танкер. Вона виявилася невдалою, тому що під час підняття судна порвалися троси.

До кінця цього тижня у них буде ще одна спроба, після чого із судновласником говорили, що вони відмовлятимуться від прав на судно, і тоді всю операцію вже повністю координуватиме АМПУ", - розповів Криклій.

Нагадаємо, голова Одеської ОДА хоче прибрати танкер Delfi без дозволу судновласника.

Кабмін Одеса Владислав Криклій Delfi Деніс Шмигаль Танкер
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