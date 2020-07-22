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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 липня 2020, 12:35 3

У міській раді Дніпра з'явилася фракція партії "Пропозиція"

22 липня 2020, 12:35 3
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Дніпровська міська рада налічує 64 депутати
Дніпровська міська рада налічує 64 депутати
Фото: dniprorada.gov.ua
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У міській раді Дніпра створили фракцію політичної партії "Пропозиція", до якої увійшли 26 депутатів.

Про це повідомила пресслужба міської ради, передає RegioNews.

Також про це заявив міський голова Дніпра Борис Філатов перед початком сесії.

Відомо, що 25 депутатів написали заяву про вихід з тих фракцій, у яких вони перебували, крім того, до фракції партії мерів приєднався один позафракційний.

Головою фракції обрали Євгенію Дитятковську, яка була обрана депутаткою від партії "Укроп”. Її заступниками стали Сергій Пустовий, обраний від партії "Опозиційний блок”, та Юлія Дмитрова, обрана від партії "Укроп”.

Отака у нас в міськраді утворилася монобільшість", – зазначив Філатов.

Також міська рада Дніпра пішла на літні канікули, а серпневу сесію перенесла на вересень.

За словами секретаря міської ради Олександра Санжари, у вересні відбудеться дві сесії: 2 вересня за серпень і 23 вересня планова.

Нагадаємо, чиновників Дніпровської міськради підозрюють у привласненні 18 мільйонів гривень.

засідання Дніпровська міськрада сесія Борис Філатов партія мерів Пропозиція
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