Нардепи звернулися до керівника СБУ з вимогою відкрити справу на на колегу з "ОПЗЖ"

Парламентарії вважають злочинними висловлювання нардепа Олега Волошина про відсутність суверенітету в Україні

Парламентарії вважають злочинними висловлювання нардепа Олега Волошина про відсутність суверенітету в Україні

Фото: radiosvoboda.org

Народні депутати звернулися до керівника Служби безпеки Івана Баканова з вимогою розпочати кримінальне провадження щодо висловлювання представника "Опозиційна платформа – За життя" Олега Волошина про відсутність в Україні суверенітету.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Як і обіцяли, звернулися до керівництва СБУ з вимогою порушити справу за злочин у ВР, коли депутат заперечував суверенітет України, а це – державна зрада", - написала нардепка.

Як і обіцяли, звернулися до керівництва СБУ з вимогою порушити справу за злочин у ВР, коли депутат заперечував... Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 21 липня 2020 р.

Нагадаємо, 17 липня під час розгляду проєкту постанови №3736 про заяву Верховної Ради щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування за поправки до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України – в АР Крим та місті Севастополі –Волошин заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню", а "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

Згодом члени фракцій "Голос", "Євросолідарність", "Слуга народу" та депутатських груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра" вимагали від спікера "належної реакції" на заяву депутата ОПЗЖ, скерування запитів у правоохоронні органи з цього приводу.

Сьогодні, 21 липня під Радою в депутата від ОПЗЖ Волошина кинули яйце з зеленкою.