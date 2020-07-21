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21 липня 2020, 13:09 21

Під Радою в депутата від ОПЗЖ Волошина кинули яйце з зеленкою

21 липня 2020, 13:09 21
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Поліція затримала чоловіка, який кинув яйце, начинене барвником
Поліція затримала чоловіка, який кинув яйце, начинене барвником
Фото: radiosvoboda.org
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При вході до Верховної Ради облили зеленкою народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Олега Волошина.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

Коли скрутили нападника правоохоронці, Волошин підбіг і вдарив його кулаком по обличчю.

Наголошується, що інцидент стався після п'ятничної заяви Волошина про "відсутність сувернітету в Україні". Депутати хотіли покарати за те, що він "ставить під сумнів суверенітет України".

Оскільки поруч у цей час проходив інший нардеп, Олександр Кабанов від "Слуги народу", йому також трохи перепало.

Нагадаємо, 17 липня Олег Волошин, виступаючи з трибуни Верховної Ради, заявив, що "навмисно" не прийшов на урочисті збори парламенту з приводу 30-ї річниці оголошення державного суверенітету України, тому що вважає, що суверенітет "повністю віддано зовнішньому управлінню".

Раніше повідомлялося, що керівника Харківської організації "ОПЗЖ" облили зеленкою.

Україна ВР поліція ОПЗЖ депутат
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