Під Радою в депутата від ОПЗЖ Волошина кинули яйце з зеленкою
При вході до Верховної Ради облили зеленкою народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Олега Волошина.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.
Коли скрутили нападника правоохоронці, Волошин підбіг і вдарив його кулаком по обличчю.
Наголошується, що інцидент стався після п'ятничної заяви Волошина про "відсутність сувернітету в Україні". Депутати хотіли покарати за те, що він "ставить під сумнів суверенітет України".
Оскільки поруч у цей час проходив інший нардеп, Олександр Кабанов від "Слуги народу", йому також трохи перепало.
Після п'ятому ятничної заяви депутата ОПЗЖ Олега Волошина про "відсутність сувернітету" в України, його вісь так сьогодні зустріли під ВР pic.twitter.com/3WsEXgQflb— Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 21, 2020
Нагадаємо, 17 липня Олег Волошин, виступаючи з трибуни Верховної Ради, заявив, що "навмисно" не прийшов на урочисті збори парламенту з приводу 30-ї річниці оголошення державного суверенітету України, тому що вважає, що суверенітет "повністю віддано зовнішньому управлінню".
Раніше повідомлялося, що керівника Харківської організації "ОПЗЖ" облили зеленкою.