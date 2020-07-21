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21 июля 2020, 20:24 3

Нардепы обратились к руководителю СБУ с требованием открыть дело на коллегу из "ОПЗЖ"

21 июля 2020, 20:24 3
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Парламентарии считают преступными высказывания нардепа Олега Волошина об отсутствии суверенитета в Украине
Парламентарии считают преступными высказывания нардепа Олега Волошина об отсутствии суверенитета в Украине
Фото: radiosvoboda.org
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Народные депутаты обратились к руководителю Службы безопасности Ивану Баканову с требованием начать уголовное производство относительно высказывания представителя "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олега Волошина об отсутствии в Украине суверенитета.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Как и обещали, обратились к руководству СБУ с требованием возбудить дело за преступление в ВР, когда депутат отрицал суверенитет Украины, а это – государственная измена", - написала нардеп.

Как и обещали, обратились к руководству СБУ с требованием возбудить дело за преступление в ВР, когда депутат отрицал...

Опубликовано Iryna Gerashchenko Вторник, 21 июля 2020 г.

Напомним, 17 июля во время рассмотрения проекта постановления №3736 о заявлении Верховной Рады относительно нелегитимного проведения общероссийского голосования за поправки к Конституции Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины – в АР Крым и городе Севастополе –Волошин заявил, что украинский суверенитет "полностью отдан внешнему управлению", а "страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом".

Впоследствии члены фракций "Голос", "Евросолидарность", "Слуга народа" и депутатских групп "Партия "За будущее" и "Доверие" требовали от спикера "надлежащей реакции" на заявление депутата ОПЗЖ, направление запросов в правоохранительные органы по этому поводу.

Сегодня, 21 июля под Радой в депутата от ОПЗЖ Волошина бросили яйцо с зеленкой.

СБУ уголовное дело ОПЗЖ нардеп Олег Волошин Ирина Геращенко
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