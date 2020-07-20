У Верховній Раді фактично немає монобільшості - Комітет виборців
Через рік після парламентських виборів фракція "Слуга народу" не може забезпечити необхідну кількість голосів для самостійного ухвалення більшості законопроектів.
Про це у Facebook повідомляє Комітет виборців України, передає RegioNews.
За даними КВУ, починаючи з січня, було прийнято 87 законів, за них в середньому голосували лише 220 депутатів від "Слуги Народу".
Таким чином, більшість законів не були б прийняті без голосів депутатів інших фракцій і груп парламенту. Так, із 87 прийнятих законів депутати монобільшості самостійно забезпечили 226 голосів "за" лише за 29 законів. Решта, 58 законів, не були б прийняті без допомоги інших політичних сил", - йдеться в повідомленні.
Абсолютна більшість цих законів були ініційовані чинною владою.
В КВУ зазначають, що станом на сьогодні монобільшість фактично не існує, і за майже рік роботи правляча фракція втратила частину депутатів.
Нагадаємо, рік монобільшості: "Слуги народу" отримали темники, як коментувати провали влади.