У Верховній Раді фактично немає монобільшості - Комітет виборців

У багатьох випадках "Слуга народу" вже не може знайти необхідні 226 голосів

У багатьох випадках "Слуга народу" вже не може знайти необхідні 226 голосів

Фото: flickr

Через рік після парламентських виборів фракція "Слуга народу" не може забезпечити необхідну кількість голосів для самостійного ухвалення більшості законопроектів.

Про це у Facebook повідомляє Комітет виборців України, передає RegioNews.

За даними КВУ, починаючи з січня, було прийнято 87 законів, за них в середньому голосували лише 220 депутатів від "Слуги Народу".

Таким чином, більшість законів не були б прийняті без голосів депутатів інших фракцій і груп парламенту. Так, із 87 прийнятих законів депутати монобільшості самостійно забезпечили 226 голосів "за" лише за 29 законів. Решта, 58 законів, не були б прийняті без допомоги інших політичних сил", - йдеться в повідомленні.

Абсолютна більшість цих законів були ініційовані чинною владою.

В КВУ зазначають, що станом на сьогодні монобільшість фактично не існує, і за майже рік роботи правляча фракція втратила частину депутатів.

Нагадаємо, рік монобільшості: "Слуги народу" отримали темники, як коментувати провали влади.