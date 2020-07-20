У Львові під стінами ОДА пікетують власники кафе та ресторанів
Підприємці та ресторатори вимагають відновити роботу після 23:00
Підприємці та ресторатори вимагають відновити роботу після 23:00
Під Львівською обласною адміністрацією зібрались майже 70 людей: власники та співробітники кафе і ресторанів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.
На страйк підприємці вийшли із плакатами "Хіба COVID-19 вбиває тільки після 23:00?", - йдеться у повідомленні.
На одного з організаторів акції склали протокол про порушення правил карантину.
Раніше повідомлялось, що Херсонська ОДА звернулась до Уряду з проханням дозволити роботу клубів і ресторанів у нічний час доби.
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