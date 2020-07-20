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20 липня 2020, 13:42 10

У Львові під стінами ОДА пікетують власники кафе та ресторанів

20 липня 2020, 13:42 10
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Підприємці та ресторатори вимагають відновити роботу після 23:00
Підприємці та ресторатори вимагають відновити роботу після 23:00
Фото: Суспільне
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Під Львівською обласною адміністрацією зібрались майже 70 людей: власники та співробітники кафе і ресторанів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

На страйк підприємці вийшли із плакатами "Хіба COVID-19 вбиває тільки після 23:00?", - йдеться у повідомленні.

На одного з організаторів акції склали протокол про порушення правил карантину.

Раніше повідомлялось, що Херсонська ОДА звернулась до Уряду з проханням дозволити роботу клубів і ресторанів у нічний час доби.

Кабмін Львів робота ОДА ресторан
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