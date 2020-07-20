Дмитрий Разумков оценил работу парламента за год "на четверку"

За неполный год работы Рада приняла более 140 законов конституционным большинством

За неполный год работы Рада приняла более 140 законов конституционным большинством

Фото: УП

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков оценивает работу парламента нынешнего созыва за последний год на “четверку” по 5-балльной системе.

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, сообщает Regionews со ссылкой на "Укринформ".

Я думаю - на "четверку”. Ибо сказать, что работали на "отлично”, это будет неправда, а сказать, что работали плохо, - тоже неправда. А "четверка” по 5-бальной системе - это как раз та оценка, которая дает возможность двигаться вперед и развиваться и в дальнейшем достигать оценки "отлично", - подчеркнул Разумков.

По его словам, за неполный год работы Верховная Рада приняла свыше 140 законов конституционным большинством, то есть более чем 300 голосами.

Я могу ошибаться в цифрах, но за один неполный год работы Верховной Рады этого созыва более 300 голосами было принято 143 законы. Для сравнения - VIII созыва за всю свою каденцию, по разным оценкам, нужно перечислить, приняло около 30 законов, а здесь 143 за неполный год", - сказал Разумков.

По его словам, в этом заслуга не только монобольшинства, а всего состава Рады.

Когда-то с монобольшинством голосовали депутаты от "ОПЗЖ", когда – "Евросолидарность" и "Голос", а когда "Батькивщина", - сказал руководитель парламента, отметив, что оценивает такое совместное голосование различных политических сил чрезвычайно положительно.

При этом он отметил, что монобольшинство несмотря на некоторые заявления оппонентов есть и продолжает работать. Свидетельством этому являются последние голосования за глав НБУ и АМКУ, где было достаточно голосов от "Слуги народа".

Напомним, сегодня Комитет избирателей Украины заявил, что в Верховной Раде фактически нет монобольшинства .