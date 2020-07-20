Дмитро Разумков прокоментував рівень зарплати українських нардепів

Голова Верховної Ради відреагував на висловлювання "слуги народу" Третьякової про нібито недостатню оплату праці

Голова Верховної Ради відреагував на висловлювання "слуги народу" Третьякової про нібито недостатню оплату праці

Фото: 24 канал

Про це заявив голова Верховної ради України Дмитро Разумков під час прес-конференції, пише RegioNews з посиланням на видання "Слово і діло".

З точки зору Разумкова, рівень зарплат народних депутатів повинен співвідноситися з рівнями доходів і заробітних плат, які отримують українці.

При тому рівні заробітних плат, які є сьогодні в державі, я думаю, що зарплата народних депутатів відповідає нормальному рівню оплати", - сказав він.

Спікер зазначив, що розмір зарплати депутата не був несподіванкою для тих, хто прийшов у Раду.

Ні для кого з народних депутатів не були несподіванкою ті зарплати, які ми сьогодні отримуємо. Я думаю, що немає такої людини, який би говорив, що "мені вистачає" або "не хочеться більше". Хочеться, але я думаю, що треба адекватно оцінювати свою роботу та оцінювати роботу інших", - додав Разумков.

Нагадаємо, вчора "Слуга народу" Третьякова заявила, що вважає зарплату нардепів недостатньою для якісної роботи.