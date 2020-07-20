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20 липня 2020, 15:20 9

Дмитро Разумков прокоментував рівень зарплати українських нардепів

20 липня 2020, 15:20 9
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Голова Верховної Ради відреагував на висловлювання "слуги народу" Третьякової про нібито недостатню оплату праці
Фото: 24 канал
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На думку спікера народні обранці отримують нормальну зарплату, порівняно з іншими українцями.

Про це заявив голова Верховної ради України Дмитро Разумков під час прес-конференції, пише RegioNews з посиланням на видання "Слово і діло".

З точки зору Разумкова, рівень зарплат народних депутатів повинен співвідноситися з рівнями доходів і заробітних плат, які отримують українці.

При тому рівні заробітних плат, які є сьогодні в державі, я думаю, що зарплата народних депутатів відповідає нормальному рівню оплати", - сказав він.

Спікер зазначив, що розмір зарплати депутата не був несподіванкою для тих, хто прийшов у Раду.

Ні для кого з народних депутатів не були несподіванкою ті зарплати, які ми сьогодні отримуємо. Я думаю, що немає такої людини, який би говорив, що "мені вистачає" або "не хочеться більше". Хочеться, але я думаю, що треба адекватно оцінювати свою роботу та оцінювати роботу інших", - додав Разумков.

Нагадаємо, вчора "Слуга народу" Третьякова заявила, що вважає зарплату нардепів недостатньою для якісної роботи.

зарплати нардепи Верховна Рада Дмитро Разумков Галина Третьякова
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