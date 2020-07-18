Від вибуху біля столичного метро "Шулявська" постраждали ще три людини

У поліції відкрили кримінальну справу

У поліції відкрили кримінальну справу

Фото: npu.gov.ua

Стало відомо про ще трьох постраждалих в результаті вибуху біля станції метро "Шулявська" в Києві. Таким чином загальна кількість постраждалих склала 4 людини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Так, крім госпіталізованого раніше 22-річного студента, пошкодження в результаті вибуху отримали ще три людини - вони самостійно звернулися до лікарів для надання медичної допомоги.

В Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про подію, а поліція відкрила кримінальну справу за статтею "хуліганство". Встановлюються всі обставини інциденту і походження предмета, який вибухнув.

Нагадаємо, вчора ввечері біля входу в станцію метро "Шулявська" стався вибух в урні. Правоохоронці обстежили прилеглу територію, але більше ніяких небезпечних предметів не виявили.