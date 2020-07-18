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Від вибуху біля столичного метро "Шулявська" постраждали ще три людини
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18 липня 2020, 11:44 5

Від вибуху біля столичного метро "Шулявська" постраждали ще три людини

18 липня 2020, 11:44 5
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У поліції відкрили кримінальну справу
У поліції відкрили кримінальну справу
Фото: npu.gov.ua
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Стало відомо про ще трьох постраждалих в результаті вибуху біля станції метро "Шулявська" в Києві. Таким чином загальна кількість постраждалих склала 4 людини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Так, крім госпіталізованого раніше 22-річного студента, пошкодження в результаті вибуху отримали ще три людини - вони самостійно звернулися до лікарів для надання медичної допомоги.

В Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про подію, а поліція відкрила кримінальну справу за статтею "хуліганство". Встановлюються всі обставини інциденту і походження предмета, який вибухнув.

Нагадаємо, вчора ввечері біля входу в станцію метро "Шулявська" стався вибух в урні. Правоохоронці обстежили прилеглу територію, але більше ніяких небезпечних предметів не виявили.

метро Київ ушпиталення вибух поліція
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