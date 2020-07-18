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18 липня 2020, 16:47 21

Обшуки у Комарницького: поліція виявила розкрадання 80 млн гривень на будівництві Подільського мосту

18 липня 2020, 16:47 21
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У фігурантів справи провели 17 обшуків
У фігурантів справи провели 17 обшуків
Фото: LIGA.net
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Слідчі провели 17 обшуків у фігурантів кримінальної справи щодо розкрадання бюджетних коштів при будівництві столичного Подільського мосту.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили документи, чорнові записи та інші носії інформації, які можуть підтверджувати причетність фігурантів до вчинення злочину. Речові докази будуть спрямовані на проведення відповідних експертиз", - сказано в повідомленні.

Так, для ремонту Подільського мосту з 6 фірмами уклали договори на більш ніж 4 млрд грн. Гроші перерахували субпідрядникам, але роботи так і не почалися, а частину коштів вивели в тінь. За попередніми даними, сума завданих збитків може сягати понад 80 млн грн.

Встановлено, що посадові особи розпорядника бюджетних коштів, генпідрядника та ще двох підприємств налагодили схему розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення обсягів та вартості робіт при будівництві столичного Подільського мосту", - сказано в повідомленні.

Розслідування почалося ще в травні 2019 року на підставі повідомлення Державної аудиторської служби. Фігурантам інкримінують привласнення, розтрату або заволодіння майном. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади на строк до 3 років.

Нагадаємо, напередодні ввечері повідомлялося, що у Києві озброєні люди заблокували бізнес-центр IQ, де розташований офіс Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом.

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