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Судья Вовк отрицает вручение ему подозрения детективами НАБУ
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19 июля 2020, 10:54 2

Судья Вовк отрицает вручение ему подозрения детективами НАБУ

19 июля 2020, 10:54 2
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Павел Волк находится в отпуске, после выхода из которого "будет доказывать свою правоту"
Павел Волк находится в отпуске, после выхода из которого "будет доказывать свою правоту"
Фото: УНИАН
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Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк утверждает, что ему не вручали подозрение детективы, как об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Об этом Павел Вовк написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, после завершения которого правовым путем и в порядке предусмотренным законом буду доказывать свою правоту", – заявил Вовк.

Он заявил, что обыски в суде является "очередной попыткой давления на ОАСК" и на него лично.

Но я в отставку не пойду. Это политика. Если же говорить о праве, а не о политике, то нужно отметить, что очередные "подозрения" объявлены на те же факты, что и год назад. Факты, которым уже была дана определенная оценка. По которым есть экспертизы, доказывающие фальсификацию записей. В отношении которых нарушены все возможные нормы УПК. Что касается по-новому фальсифицированных пленок, то советую в следующий раз поискать более продуктивных и креативных режиссеров. Год "клеить" сценарий узурпации власти – это нужно уметь", – заявил Павел Волк.

Добрый день всем! Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым...

Опубликовано Павлом Волком Субота, 18 июля 2020 г.

Напомним, 17 июля НАБУ сообщило о подозрении председателю Окружного административного суда Павлу Вовку и его заместителю Евгению Аблову.

суд НАБУ подозрение Киев судья Вовк
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