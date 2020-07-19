Судья Вовк отрицает вручение ему подозрения детективами НАБУ

Павел Волк находится в отпуске, после выхода из которого "будет доказывать свою правоту"

Павел Волк находится в отпуске, после выхода из которого "будет доказывать свою правоту"

Фото: УНИАН

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк утверждает, что ему не вручали подозрение детективы, как об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Об этом Павел Вовк написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews. Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, после завершения которого правовым путем и в порядке предусмотренным законом буду доказывать свою правоту", – заявил Вовк. Он заявил, что обыски в суде является "очередной попыткой давления на ОАСК" и на него лично. Но я в отставку не пойду. Это политика. Если же говорить о праве, а не о политике, то нужно отметить, что очередные "подозрения" объявлены на те же факты, что и год назад. Факты, которым уже была дана определенная оценка. По которым есть экспертизы, доказывающие фальсификацию записей. В отношении которых нарушены все возможные нормы УПК. Что касается по-новому фальсифицированных пленок, то советую в следующий раз поискать более продуктивных и креативных режиссеров. Год "клеить" сценарий узурпации власти – это нужно уметь", – заявил Павел Волк. Добрый день всем! Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым... Опубликовано Павлом Волком Субота, 18 июля 2020 г. Напомним, 17 июля НАБУ сообщило о подозрении председателю Окружного административного суда Павлу Вовку и его заместителю Евгению Аблову.

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