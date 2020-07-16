У Києві замінували будівлю апеляційного суду
Суд призупинив роботу через повідомлення про мінування
Суд призупинив роботу через повідомлення про мінування
16 липня до правоохоронних органів надійшло повідомлення про замінування будівлі Київського апеляційного суду.
Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.
На місце події виїхали працівники поліції та вибухотехнічної служби, роботу суду було зупинено.
16 липня 2020 року надійшло повідомлення про мінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд вимушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій", - йдеться в повідомленні.
Усіх працівників та відвідувачів Апеляційного суду було евакуйовано, триває перевірка будівлі.
Нагадаємо, у Києві, Харкові та Вінниці невідомі "замінували" вокзали і торгові центри.
Автофіксація порушень на дорогах: водії сплатили 52 мільйони штрафівВсі новини »
16 липня 2020, 18:23Поліція відкрила кримінальну справу за фактом зникнення заступника мера Черкас
16 липня 2020, 18:20На Миколаївському суднобудівному заводі загорівся корабель
16 липня 2020, 16:28
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Депутати донецької облради та експомічник Богатирьової, або Хто контролює автовокзали Миколаївщини
Смертельна ДТП на Київщині. При чому тут Димінський з пасинком Фірташа