У Києві замінували будівлю апеляційного суду

Суд призупинив роботу через повідомлення про мінування

Суд призупинив роботу через повідомлення про мінування

Фото: apcourtkiev

16 липня до правоохоронних органів надійшло повідомлення про замінування будівлі Київського апеляційного суду.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

На місце події виїхали працівники поліції та вибухотехнічної служби, роботу суду було зупинено.

16 липня 2020 року надійшло повідомлення про мінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд вимушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій", - йдеться в повідомленні.

Усіх працівників та відвідувачів Апеляційного суду було евакуйовано, триває перевірка будівлі.

Нагадаємо, у Києві, Харкові та Вінниці невідомі "замінували" вокзали і торгові центри.