Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови РДА на Одещині
Ним став депутат Одеської обласної ради, якого Зеленський нагородив орденом "За заслуги" І ступеня
Ним став депутат Одеської обласної ради, якого Зеленський нагородив орденом "За заслуги" І ступеня
Уряд затвердив кандидатуру Михайла Лазаренка на посаду голови Подільської районної державної адміністрації.
Про це передає RegioNews з посиланням на Depo.Одеса.
Одеська область. Лазаренка Михайла Дмитровича (депутат Одеської облради від Батьківщини) - на голову Подільської РДА", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Лазаренко у 2015 році був обраний депутатом Одеської облради, входить у фракцію "Батьківщини". Лазаренко керує фермерським господарством "Прогрес" і Балтською швейною фабрикою.
Раніше повідомлялось, що Одеська міська комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити карантинні заходи. Таке рішення було прийнято для боротьби з поширенням COVID-19.
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