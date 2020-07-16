Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови РДА на Одещині

Ним став депутат Одеської обласної ради, якого Зеленський нагородив орденом "За заслуги" І ступеня

Ним став депутат Одеської обласної ради, якого Зеленський нагородив орденом "За заслуги" І ступеня

Фото: з відкритих джерел

Про це передає RegioNews з посиланням на Depo.Одеса.

Одеська область. Лазаренка Михайла Дмитровича (депутат Одеської облради від Батьківщини) - на голову Подільської РДА", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Лазаренко у 2015 році був обраний депутатом Одеської облради, входить у фракцію "Батьківщини". Лазаренко керує фермерським господарством "Прогрес" і Балтською швейною фабрикою.

Раніше повідомлялось, що Одеська міська комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити карантинні заходи. Таке рішення було прийнято для боротьби з поширенням COVID-19.