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16 липня 2020, 13:51 7

Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови РДА на Одещині

16 липня 2020, 13:51 7
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Фото: з відкритих джерел
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Уряд затвердив кандидатуру Михайла Лазаренка на посаду голови Подільської районної державної адміністрації.

Про це передає RegioNews з посиланням на Depo.Одеса.

Одеська область. Лазаренка Михайла Дмитровича (депутат Одеської облради від Батьківщини) - на голову Подільської РДА", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Лазаренко у 2015 році був обраний депутатом Одеської облради, входить у фракцію "Батьківщини". Лазаренко керує фермерським господарством "Прогрес" і Балтською швейною фабрикою.

Раніше повідомлялось, що Одеська міська комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити карантинні заходи. Таке рішення було прийнято для боротьби з поширенням COVID-19.

Одеса ОДА депутат чиновники Кабмін
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