09:46  17 липня
В Україні кількість одужавших за добу від COVID-19 перевищила кількість нових інфікованих
08:44  17 липня
"Слуга народу" Верещук запросила Кличка на відкриті дебати
08:19  17 липня
Ситуація на Донбасі: за добу поранили чотирьох українських військових
UA | RU
UA | RU
17 липня 2020, 11:51 3

Шмигаль пояснив вимушені заходи обмежень роботи закладів після 23:00

17 липня 2020, 11:51 3
Читайте также на русском языке
Масові скупчення людей підвищують вірогідність зараження COVID-19
Масові скупчення людей підвищують вірогідність зараження COVID-19
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, чому в деяких регіонах країни у рамках карантину заборонили роботу закладів після 23:00. На даний момент в Україні не зменшується зростання кількості хворих коронавірусом.

Про це він розповів в ході години запитань до уряду, передає RegioNews.

Денис Шмигаль зазначив, що після "цієї заборони ми бачимо, що в країні стабілізується ситуація із зростанням захворюваності на COVID-19".

На жаль, не відбувається падіння зростання числа захворюваності. Але останні тижні ситуація стабілізувалася. Це важливий момент", - підкреслив глава уряду.

Він також додав, що заходи адаптивного карантину дозволяють не допустити спалаху захворюваності у багатьох регіонах України.

Нагадаємо, за останню добу в країні виявили 809 нових інфікованих.

Раніше повідомлялося, що в Україні заборонена діяльність закладів громадського харчування і нічних клубів після 23:00 вечора до 07:00 ранку.

коронавірус карантин Деніс Шмигаль регіони Нічні клуби
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Кум Катеринчука та фронтмен ТіКа. Хто стоїть за новою "Партією вінничан”
Депутати донецької облради та експомічник Богатирьової, або Хто контролює автовокзали Миколаївщини
Всі публікації »
Сергій Возний
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »