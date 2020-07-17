Шмигаль пояснив вимушені заходи обмежень роботи закладів після 23:00

Масові скупчення людей підвищують вірогідність зараження COVID-19

Масові скупчення людей підвищують вірогідність зараження COVID-19

Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, чому в деяких регіонах країни у рамках карантину заборонили роботу закладів після 23:00. На даний момент в Україні не зменшується зростання кількості хворих коронавірусом.

Про це він розповів в ході години запитань до уряду, передає RegioNews.

Денис Шмигаль зазначив, що після "цієї заборони ми бачимо, що в країні стабілізується ситуація із зростанням захворюваності на COVID-19".

На жаль, не відбувається падіння зростання числа захворюваності. Але останні тижні ситуація стабілізувалася. Це важливий момент", - підкреслив глава уряду.

Він також додав, що заходи адаптивного карантину дозволяють не допустити спалаху захворюваності у багатьох регіонах України.

Нагадаємо, за останню добу в країні виявили 809 нових інфікованих.

Раніше повідомлялося, що в Україні заборонена діяльність закладів громадського харчування і нічних клубів після 23:00 вечора до 07:00 ранку.