18:08  17 июля
Верховный суд отстранил Алексея Каспрука с должности мэра Черновцов
16:47  17 июля
Шмыгаль провел совещание из-за загрязнения мусором пограничных рек
08:19  17 июля
Ситуация на Донбассе: за сутки ранили четверых украинских военных
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 июля 2020, 16:47 5

Шмыгаль провел совещание из-за загрязнения мусором пограничных рек

17 июля 2020, 16:47 5
Читайте також українською мовою
Правительство планирует ввести комплексные решения для решения этой проблемы
Правительство планирует ввести комплексные решения для решения этой проблемы
Фото: Кабмин
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание по решению проблемы загрязнения мусором пограничных рек.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Состоялось селекторное совещание по вопросам урегулирования проблемных вопросов, связанных с предотвращением попадания твердых бытовых отходов в реку Тиса и другие водные объекты, в национальном и трансграничном аспектах", - говорится в сообщении.

По его словам, на горных территориях западных областей эта проблема проявляется особенно остро, и за 30 лет не было создано ни концепции, ни стратегии по утилизации твердых бытовых отходов.

Проблема касается всей Украины, и мы должны начать нарабатывать шаги для решения этой проблемы на уровне всего государства, а западные области пусть станут для нас первым шагом. Надо сделать все, чтобы бытовые отходы со стихийных свалок не попадали в водные объекты", - уточнил Шмыгаль.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский сообщил, что масштабное загрязнение рек вызвано тем, что отдаленные и горные регионы не имеют системы сбора и вывоза отходов, и там массово образуются стихийные свалки.

Шмыгаль издал распоряжение председателям ОГА в течении недели предоставить предложения, которые позволят максимально быстро овладеть со стихийными свалками.

Правительство также планирует внести изменения в законодательство и увеличить штрафы за засорение и загрязнение рек и прибрежных полос.

Напомним, Венгрия пожаловалась Зеленскому на загрязнение мусором карпатских рек.

Кабмин мусор Денис Шмыгаль загрязнение река
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Шмыгаль объяснил вынужденные меры ограничений работы заведений после 23:00
17 июля 2020, 11:51
Кабмин согласовал кандидатуру на должность главы РГА в Одесской области
16 июля 2020, 13:51
Рада назначила Олега Уруского вице-премьером по ОПК
16 июля 2020, 13:42
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”
Депутаты донецкого облсовета и екс-помощник Богатыревой, или Кто контролирует автовокзалы Николаевской области
Все публикации »
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »