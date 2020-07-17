Шмыгаль провел совещание из-за загрязнения мусором пограничных рек

Правительство планирует ввести комплексные решения для решения этой проблемы

Правительство планирует ввести комплексные решения для решения этой проблемы

Фото: Кабмин

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Состоялось селекторное совещание по вопросам урегулирования проблемных вопросов, связанных с предотвращением попадания твердых бытовых отходов в реку Тиса и другие водные объекты, в национальном и трансграничном аспектах", - говорится в сообщении.

По его словам, на горных территориях западных областей эта проблема проявляется особенно остро, и за 30 лет не было создано ни концепции, ни стратегии по утилизации твердых бытовых отходов.

Проблема касается всей Украины, и мы должны начать нарабатывать шаги для решения этой проблемы на уровне всего государства, а западные области пусть станут для нас первым шагом. Надо сделать все, чтобы бытовые отходы со стихийных свалок не попадали в водные объекты", - уточнил Шмыгаль.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский сообщил, что масштабное загрязнение рек вызвано тем, что отдаленные и горные регионы не имеют системы сбора и вывоза отходов, и там массово образуются стихийные свалки.

Шмыгаль издал распоряжение председателям ОГА в течении недели предоставить предложения, которые позволят максимально быстро овладеть со стихийными свалками.

Правительство также планирует внести изменения в законодательство и увеличить штрафы за засорение и загрязнение рек и прибрежных полос.

Напомним, Венгрия пожаловалась Зеленскому на загрязнение мусором карпатских рек.