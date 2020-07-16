"Слуга народу" Бужанський потрапив до бази "Миротворця"

Автори бази своє рішення обґрунтували тим, що його дії нібито дестабілізують обстановку в країні

Автори бази своє рішення обґрунтували тим, що його дії нібито дестабілізують обстановку в країні

Фото: Україна молода

Сьогодні, 16 липня, інформація про народного депутата від «Слуги народу» Максима Бужанського, який є автором мовного законопроєкту в системі освіти, потрапила до бази "Миротворця".

Про це пише RegioNews.

Як відомо, проєкт закону, запропонований Бужанським, передбачає те, що учням 5-11 класів російськомовних шкіл відстрочать перехід на українську мову з 2020 року на 2023-го.

Свідомі дії, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні. Маніпулювання суспільно значущою інформацією. Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі", — зазначено в "профілі" Бужанського на сайті "Миротворець".

Нагадаємо, сьогодні Під Верховною Радою проходить акція протесту проти мовного закону Бужанського .