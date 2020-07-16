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16 липня 2020, 15:40 2

Кернес та його блок "Успішний Харків" лідирують серед уподобань виборців Харківщини

16 липня 2020, 15:40 2
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До трійки лідерів входять також Юлія Світлична та Олександр Фельдман
До трійки лідерів входять також Юлія Світлична та Олександр Фельдман
Фото: Status Quo
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Чинного голову ОДА Олексія Кучера підтримують лише 6% опитаних,тоді як 54% про нього взагалі не знають

Про це пише RegioNews з посиланням на результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 4-12 липня 2020 року серед мешканців Харківської області.

Опитування показало, що серед місцевих політиків найкраще ставлення у респондентів до Геннадія Кернеса (60% – позитивне, 26% – нейтральне, 13% – негативне), Юлії Світличної (44% – позитивне, 26% – нейтральне, 14% – негативне) та Олександра Фельдмана (36% – позитивне, 37% – нейтральне, 15% – негативне). До Олексія Кучера позитивно ставляться 6%, нейтрально – 26%, негативно – 14%, не знають його – 54%. Інших політиків не знають більше 75% опитаних.



У рейтингу політичних сил на виборах до облради лідерами є партія Блок Кернеса "Успішний Харків", за яку готові проголосувати 30,1% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, та "Опозиційна платформа – За життя" – 22,9% респондентів. Партію "Слуга народу" підтримують 12,7%, блок Світличної "РАЗОМ!" – 11,5%, партію "Європейська солідарність" – 5,9%, партію Шарія – 4,7%, партію "Батьківщина" – 3,2%. Рейтинг інших сил – нижче 3%.

Уявне моделювання виборів голови обласної державної адміністрації показало, що 53,5%, тих, хто взяв би участь у таких виборах та визначився у своїх вподобаннях, підтримали б Юлію Світличну. За Олександра Фельдмана проголосували б 23,1%, Олексія Кучера – 5,7%, Сергія Чернова – 3,1%. Рейтинг інших – менше 1%.

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