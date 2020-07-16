Кернес та його блок "Успішний Харків" лідирують серед уподобань виборців Харківщини

До трійки лідерів входять також Юлія Світлична та Олександр Фельдман

До трійки лідерів входять також Юлія Світлична та Олександр Фельдман

Фото: Status Quo

Чинного голову ОДА Олексія Кучера підтримують лише 6% опитаних,тоді як 54% про нього взагалі не знають

Про це пише RegioNews з посиланням на результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 4-12 липня 2020 року серед мешканців Харківської області.

Опитування показало, що серед місцевих політиків найкраще ставлення у респондентів до Геннадія Кернеса (60% – позитивне, 26% – нейтральне, 13% – негативне), Юлії Світличної (44% – позитивне, 26% – нейтральне, 14% – негативне) та Олександра Фельдмана (36% – позитивне, 37% – нейтральне, 15% – негативне). До Олексія Кучера позитивно ставляться 6%, нейтрально – 26%, негативно – 14%, не знають його – 54%. Інших політиків не знають більше 75% опитаних.





У рейтингу політичних сил на виборах до облради лідерами є партія Блок Кернеса "Успішний Харків", за яку готові проголосувати 30,1% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, та "Опозиційна платформа – За життя" – 22,9% респондентів. Партію "Слуга народу" підтримують 12,7%, блок Світличної "РАЗОМ!" – 11,5%, партію "Європейська солідарність" – 5,9%, партію Шарія – 4,7%, партію "Батьківщина" – 3,2%. Рейтинг інших сил – нижче 3%.

Уявне моделювання виборів голови обласної державної адміністрації показало, що 53,5%, тих, хто взяв би участь у таких виборах та визначився у своїх вподобаннях, підтримали б Юлію Світличну. За Олександра Фельдмана проголосували б 23,1%, Олексія Кучера – 5,7%, Сергія Чернова – 3,1%. Рейтинг інших – менше 1%.

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