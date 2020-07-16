На будівництво аеропорту в Дніпрі планують витратити 300 мільйонів

Міністр інфраструктури відреагував на звинувачення мера Дніпра Бориса Філатова

Міністр інфраструктури відреагував на звинувачення мера Дніпра Бориса Філатова

Фото: Facebook

Будівництво аеропорту в Дніпрі розпочнеться вже цього року, кошторис проекту становить 300 мільйонів гривень.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.

Він відреагував на звинувачення мера Дніпра Бориса Філатова про "закриття" проекту будівництва аеропорту.

За його словами, на проектування і модернізацію аеропорту передбачено 100 млн грн, ще 200 мільйонів направлено на реалізацію проекту з коштів 2019 року.

Також Криклій заявив про недостовірність інформації Філатова про те, що в аеропорту забирають 100 млн на будівництво.

Цього року вже розпочнеться будівництво міжнародного аеропорту у Дніпрі. В Державному бюджеті на 2020 рік передбачено 100 млн грн на проектування та модернізацію аеропорту. Інформація, що їх забрали - фейк. Крім цього, за рахунок коштів 2019 року спрямовано ще 200 млн грн для реалізації проекту. Тобто разом 300 млн.грн. і проект будівництва стартує вже в цьому році”, - написав міністр.

Він додав, що злітна смуга в аеропорту буде збудована за бюджетні кошти, а новий термінал профінансує інвестиційна група DCH.

Нагадаємо, Дніпропетровська ОДА надала землю фірмі Ярославського для будівництва нового терміналу аеропорту.