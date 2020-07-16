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16 июля 2020, 17:34 2

"Слуга народа" Холодов и председатель ФГИУ Сенниченко поспорили на 100 тысяч гривен

16 июля 2020, 17:34 2
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Предметом пари стала сумма, которую выручат на аукционе от продажи гостиницы "Днепр"
Предметом пари стала сумма, которую выручат на аукционе от продажи гостиницы "Днепр"
На фото: Дмитрий Сенниченко
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Пари выиграл Сенниченко, который утверждал, что «Днепр» продадут более чем за 250 миллионов гривен, поэтому Холодов, по условиям спора, должен пожертвовать 100 тысяч гривен в благотворительный фонд «Вернись живым».

Об этом победитель пари, председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко написал на своей странице в Facebook, сообщает Regionews.

1 миллиард 111 миллионов гривен и еще немножко. Это вчетверо больше, чем сумма в 250 млн гривен, в которую Вы не верили, и на которую мы закладывались” – обратился Сенниченко к Холодова.

Далее председатель ФГИУ напомнил условия пари: если "Днепр" приватизируют менее, чем за 100 млн грн, то Сенниченко отдает 100 тысяч грн или Холодову, или на благотворительность. Если же приватизируют дороже, чем за 250 млн грн, тогда Холодов передает 100 тысяч грн в фонд "Вернись живым".

Вчера, по результатам аукциона стало известно, что отель продали за 1,11 млрд грн, поэтому, по логике платить должен Холодов. Однако Сенниченко решил облегчить жизнь нардепу и предложил "на радостях" скинуться по половине суммы.

Но смотрите, какой хороший вчера выдался день, Андрей! В бюджет попадет целый миллиард от приватизации "Днепра". Даже больше, и существенно больше. Давайте же на радостях таки передадим в "Вернись живым" тех 100 тысяч гривен. Вместе! На мне – половина суммы. Вы как?" - спросил председатель ФГИУ.

Реакция Андрея Холодова на предложение Сенниченко пока неизвестна.

Андрей Холодов Как дела? Видели вчера трансляцию аукциона по продаже гостиницы "Днепр"? Мы там провели аукцион больше...

Опубликовано Dmitry Sennychenko Четверг, 16 июля 2020 г.

Напомним, вчера, 15 июля отель "Днепр" в центре Киева продали за 1,11 миллиарда гривен.

Дмитрий Сенниченко Слуга народа нардеп пари готель Днепр Благотворительность деньги
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