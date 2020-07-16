Рада проголосовала за внесение изменений в Избирательный кодекс

Депутаты прописали понятие подкупа и запретили продуктовые наборы от кандидатов

Депутаты прописали понятие подкупа и запретили продуктовые наборы от кандидатов

Фото: flickr

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за проект закона №3485, который вносит ряд изменений в Избирательный кодекс накануне местных выборов в Украине.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

За документ проголосовали 308 народных депутатов.

Отныне вводится избирательная квота в размере 25%. Это означает, что кандидаты в депутаты, за которых проголосовали 25% избирателей или больше, размещаются после первого номера списка по убыванию процентов голосов избирателей, поддержавших кандидата в депутаты.

Первым в списке соответствующей партии размещают кандидата, включенного в такой список под первым номером.

Без изменений был оставлен предыдущий вариант бюллетеня, который получат избиратели на участках. В нем предусмотрена возможность голосования за партию и отдельного кандидата.

Также закон запретил любой подкуп избирателей. Под это определение подпадает предоставление избирателям, учреждениям, организациям средств, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров.

Сюда также относится предоставление льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов.

Предлагается цифровизация избирательного процесса. Теперь штабы смогут онлайн подавать документы, регистрировать кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей. Появится возможность использования электронного подсчета голосов.

Напомним, 15 июля Рада проголосовала за назначение местных выборов на 25 октября.