Рада відправила у відставку голову АМКУ Терентьєва

1 липня він написав заяву нібито після розмови з президентом

1 липня він написав заяву нібито після розмови з президентом

Фото: скріншот відео

Верховна Рада розглянула питання відставки Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України, і проголосувала за його звільнення.

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