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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 липня 2020, 16:43 4

Рада відправила у відставку голову АМКУ Терентьєва

03 липня 2020, 16:43 4
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1 липня він написав заяву нібито після розмови з президентом
1 липня він написав заяву нібито після розмови з президентом
Фото: скріншот відео
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Верховна Рада розглянула питання відставки Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України, і проголосувала за його звільнення.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.

Сам Терентьєв не прийшов до Верховної Ради та проігнорував засідання.

Нагадаємо, 1 липня голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв написав заяву про відставку.

Наступного дня, 2 липня, він відкликав свою заяву про відставку.

Верховна Рада засідання АМКУ голосування Юрій Терентьєв
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