Рада відправила у відставку голову АМКУ Терентьєва
1 липня він написав заяву нібито після розмови з президентом
1 липня він написав заяву нібито після розмови з президентом
Верховна Рада розглянула питання відставки Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України, і проголосувала за його звільнення.
Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.
За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.
Сам Терентьєв не прийшов до Верховної Ради та проігнорував засідання.
Нагадаємо, 1 липня голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв написав заяву про відставку.
Наступного дня, 2 липня, він відкликав свою заяву про відставку.
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