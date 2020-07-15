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15 липня 2020, 14:54 1

Львівський нардеп від "Слуги народу" знявся у рекламі перукарні

15 липня 2020, 14:54 1
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У ролику не згадується, що моделлю є народний депутат, але Юрій Камельчук підтвердив, що на відео саме він.
У ролику не згадується, що моделлю є народний депутат, але Юрій Камельчук підтвердив, що на відео саме він.
Фото: Юрій Камельчук Facebook
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Народний депутат Верховної Ради Юрій Камельчук з Червонограда знявся у рекламному ролику одного з львівських барбершопів.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Над Бугом".

У рекламному ролику, опублікованому на сторінці львівського барбершопу, перукар робить Юрію Камельчуку зачіску.

Відео супроводжується текстом про низькі ціни та якісну роботу майстрів цієї чоловічої перукарні.

Сам Юрій Камельчук заявив, що співвласник перукарні – його друг, і тому він знявся у рекламі закладу безкоштовно. За його словами, він є постійним клієнтом цього барбершопу.

Вартість зачіски у рекламованому барбершопі стартує від 250 грн, а стрижки бороди – від 230 грн.

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Опубліковано FJ-A Barber co. Понеділок, 22 червня 2020 р.

Нагадаємо, Нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха з Львівщини заснув на засіданні Верховної Ради.

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