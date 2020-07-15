Львівський нардеп від "Слуги народу" знявся у рекламі перукарні

У ролику не згадується, що моделлю є народний депутат, але Юрій Камельчук підтвердив, що на відео саме він.

У ролику не згадується, що моделлю є народний депутат, але Юрій Камельчук підтвердив, що на відео саме він.

Фото: Юрій Камельчук Facebook

Народний депутат Верховної Ради Юрій Камельчук з Червонограда знявся у рекламному ролику одного з львівських барбершопів.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Над Бугом". У рекламному ролику, опублікованому на сторінці львівського барбершопу, перукар робить Юрію Камельчуку зачіску. Відео супроводжується текстом про низькі ціни та якісну роботу майстрів цієї чоловічої перукарні. Сам Юрій Камельчук заявив, що співвласник перукарні – його друг, і тому він знявся у рекламі закладу безкоштовно. За його словами, він є постійним клієнтом цього барбершопу. Вартість зачіски у рекламованому барбершопі стартує від 250 грн, а стрижки бороди – від 230 грн. Тисни на кнопку Твій вигляд - твоя візитна карта🤵 Класичні, сучасні, стильні зачіски та бороди‍ 🧔 Індивідуальний підхід до кожного клієнта Професійні майстри своє справи Ми постійно вдосконалюємось, щоб надавати найкращий сервіс у Львові Хочеш мати відмінний вигляд?🤵 Тоді тобі до нас - у FJ-A Barber co. Тисни на кнопку під відео та записуйся онлайн Опубліковано FJ-A Barber co. Понеділок, 22 червня 2020 р. Нагадаємо, Нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха з Львівщини заснув на засіданні Верховної Ради.

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