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14 липня 2020, 17:33 1

"Слуги народу" не будуть голосувати за закон Бужанського – нардеп Чернєв

14 липня 2020, 17:33 1
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Проти закону виступив також профільний комітет Верховної Ради України.

Про це заявив на своїй сторінці у Facebook народний депутат фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв, інформує RegioNews.

Ми, народні депутати України, стурбовані громадською реакцією на законопроект № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, щодо навчання державною мовою у вищих навчальних закладах... Заявляємо, що законопроект № 2362 суперечить нашим переконанням, і вносить розкол у суспільство, створює напругу, ускладнює в перспективі вирішення загальнодержавних завдань суспільного розвитку... Заявляємо, що не підтримуємо законопроект № 2362, і не будемо голосувати за нього", — написав Чернєв.

Нардеп зазначив, що у фракції повністю усвідомлюють, що розвиток і поширення державної української мови в системі освіти є запорукою загальнонаціонального порозуміння і єднання українського суспільства в тій же мірі, що і цінності демократії та верховенство права.

У той же час Чернєв обіцяє, що депутати зроблять все від них залежне, щоб забезпечити кожному громадянину право вибирати мову особистого спілкування, включаючи російську.

#єдинаДержавна Ми, народні депутати України, стурбовані суспільною реакцією на законопроект № 2362 "Про внесення змін...

Опубліковано Єгором Чернєвим Вівторок, 14 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що Львівська облрада буде протестувати проти мовного закону Бужанського.

Слуга народа нардепи Верховна Рада голосування законопроєкт українська мова
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