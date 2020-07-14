"Слуги народу" не будуть голосувати за закон Бужанського – нардеп Чернєв

Не всі депутати монобільшості підтримують ідею зазначеного законопроекту

Не всі депутати монобільшості підтримують ідею зазначеного законопроекту

Про це заявив на своїй сторінці у Facebook народний депутат фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв, інформує RegioNews.

Ми, народні депутати України, стурбовані громадською реакцією на законопроект № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, щодо навчання державною мовою у вищих навчальних закладах... Заявляємо, що законопроект № 2362 суперечить нашим переконанням, і вносить розкол у суспільство, створює напругу, ускладнює в перспективі вирішення загальнодержавних завдань суспільного розвитку... Заявляємо, що не підтримуємо законопроект № 2362, і не будемо голосувати за нього", — написав Чернєв.

Нардеп зазначив, що у фракції повністю усвідомлюють, що розвиток і поширення державної української мови в системі освіти є запорукою загальнонаціонального порозуміння і єднання українського суспільства в тій же мірі, що і цінності демократії та верховенство права.

У той же час Чернєв обіцяє, що депутати зроблять все від них залежне, щоб забезпечити кожному громадянину право вибирати мову особистого спілкування, включаючи російську.

#єдинаДержавна Ми, народні депутати України, стурбовані суспільною реакцією на законопроект № 2362 "Про внесення змін... Опубліковано Єгором Чернєвим Вівторок, 14 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що Львівська облрада буде протестувати проти мовного закону Бужанського.