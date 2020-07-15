Під Верховною Радою мітингують проти укрупнення районів

Протестувальники вимагають зняти з порядку денного проєкт постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів"

Протестувальники вимагають зняти з порядку денного проєкт постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів"

Фото: скрін відео

Сьогодні, 15 липня, під Верховною Радою зібралися представники з різних регіонів, які виступають проти укрупнення районів. На початку акції мітингувальники заспівали гімн.

Про це повідомляє RegioNews.

Учасники акції вимагають зняти з порядку денного постанову №3650, яку депутати мають розглянути сьогодні.

Згідно з проєктом передбачається створити в окупованому Криму та областях 129 районів (з них 17 - на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей), та ліквідувати існуючі 490 районів.

Відомо, що профільний комітет проєкт укрупнення районів схвалив.

Нагадаємо, у правлячої фракції "Слуга народу" планують завершити реформу децентралізації в Україні через 8 місяців, тобто до початку 2021 року.

13 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективний план формування ОТГ Чернігівщини, а також ще чотирьох областей: Волинської, Кіровоградської, Полтавської та Закарпатської. Крім того, у Чернігівській області створять 57 громад.