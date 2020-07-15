Під Житомиром учасники АТО перекрили трасу Київ-Чоп

Вони стверджують, що не можуть отримати землю

Вони стверджують, що не можуть отримати землю

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області, передає RegioNews.

Траса перекрита в районі села Гадзинка Житомирського району, люди безперервно рухаються пішохідним переходом.

Вони пропускають лише екстрені служби, об'їзд для решти автомобілів організувала поліція.

На місці вже працюють патрульні і представники поліції превенції, організовано об'їзд для транспортних засобів. Водіїв просять взяти до відома те, що рух на цій ділянці траси ускладнено", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, акцію влаштували учасники АТО через проблеми в отриманні земельних ділянок.

Люди виступають проти повного блокування оформлення землі. Карти Держгеокадастру по всій Україні закриті вже цілий місяць - ні учасники АТО/ООС, ні звичайні українці оформити земельну ділянку не можуть", - пише видання "Житомир-онлайн".

Нагадаємо, під Кабміном ресторатори влаштували акцію протесту через нардепа Тищенка.