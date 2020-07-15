Під Житомиром учасники АТО перекрили трасу Київ-Чоп
У Житомирській області протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп, рух транспорту ускладнено.
Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області, передає RegioNews.
Траса перекрита в районі села Гадзинка Житомирського району, люди безперервно рухаються пішохідним переходом.
Вони пропускають лише екстрені служби, об'їзд для решти автомобілів організувала поліція.
На місці вже працюють патрульні і представники поліції превенції, організовано об'їзд для транспортних засобів. Водіїв просять взяти до відома те, що рух на цій ділянці траси ускладнено", - йдеться в повідомленні.
За даними місцевих ЗМІ, акцію влаштували учасники АТО через проблеми в отриманні земельних ділянок.
Люди виступають проти повного блокування оформлення землі. Карти Держгеокадастру по всій Україні закриті вже цілий місяць - ні учасники АТО/ООС, ні звичайні українці оформити земельну ділянку не можуть", - пише видання "Житомир-онлайн".
Нагадаємо, під Кабміном ресторатори влаштували акцію протесту через нардепа Тищенка.