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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 липня 2020, 12:57 26

Під Житомиром учасники АТО перекрили трасу Київ-Чоп

15 липня 2020, 12:57 26
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Вони стверджують, що не можуть отримати землю
Фото: Нацполіція
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У Житомирській області протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп, рух транспорту ускладнено.

Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області, передає RegioNews.

Траса перекрита в районі села Гадзинка Житомирського району, люди безперервно рухаються пішохідним переходом.

Вони пропускають лише екстрені служби, об'їзд для решти автомобілів організувала поліція.

На місці вже працюють патрульні і представники поліції превенції, організовано об'їзд для транспортних засобів. Водіїв просять взяти до відома те, що рух на цій ділянці траси ускладнено", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, акцію влаштували учасники АТО через проблеми в отриманні земельних ділянок.

Люди виступають проти повного блокування оформлення землі. Карти Держгеокадастру по всій Україні закриті вже цілий місяць - ні учасники АТО/ООС, ні звичайні українці оформити земельну ділянку не можуть", - пише видання "Житомир-онлайн".

Нагадаємо, під Кабміном ресторатори влаштували акцію протесту через нардепа Тищенка.

протест поліція земля дороги АТО Житомирська область
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