Под Житомиром участники АТО перекрыли трассу Киев-Чоп
В Житомирской области протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп, движение транспорта затруднено.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области, передает RegioNews.
Трасса перекрыта в районе села Гадзинка Житомирского района, люди непрерывно двигаются по пешеходному переходу.
Они пропускают только экстренные службы, объезд для остальных автомобилей организовала полиция.
На месте уже работают патрульные и представители полиции превенции, организован объезд для транспортных средств. Водителей просят принять к сведению то, что движение на этом участке трассы затруднено", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, акцию устроили участники АТО из-за проблем в получении земельных участков.
Люди выступают против полного блокирования оформления земли. Карты Госгеокадастра по всей Украине закрыты уже целый месяц - ни участники АТО/ООС, ни обычные украинцы оформить земельный участок не могут", - пишет издание "Житомир-онлайн".
Напомним, под Кабмином рестораторы устроили акцию протеста из-за нардепа Тищенко.