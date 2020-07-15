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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
15 июля 2020, 12:57 23

Под Житомиром участники АТО перекрыли трассу Киев-Чоп

15 июля 2020, 12:57 23
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Они утверждают, что не могут получить землю
Фото: Нацполиция
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В Житомирской области протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп, движение транспорта затруднено.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области, передает RegioNews.

Трасса перекрыта в районе села Гадзинка Житомирского района, люди непрерывно двигаются по пешеходному переходу.

Они пропускают только экстренные службы, объезд для остальных автомобилей организовала полиция.

На месте уже работают патрульные и представители полиции превенции, организован объезд для транспортных средств. Водителей просят принять к сведению то, что движение на этом участке трассы затруднено", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, акцию устроили участники АТО из-за проблем в получении земельных участков.

Люди выступают против полного блокирования оформления земли. Карты Госгеокадастра по всей Украине закрыты уже целый месяц - ни участники АТО/ООС, ни обычные украинцы оформить земельный участок не могут", - пишет издание "Житомир-онлайн".

Напомним, под Кабмином рестораторы устроили акцию протеста из-за нардепа Тищенко.

протест полиция земля дороги АТО Житомирская область
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