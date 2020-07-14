У Дніпрі затримали групу серійних грабіжників

На рахунку зловмисників цілий ряд пограбувань

На рахунку зловмисників цілий ряд пограбувань

Фото: Нацполіція

Працівники поліції затримали трьох членів злочинної групи, яких підозрюють у ряді квартирних пограбувань.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрювані - мешканці міста Дніпро, вони діяли переважно на території Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської області.

Зловмисники шляхом підбору ключа та віджиму вікон проникали до квартир та здійснювали крадіжку цінного майна. Після скоєння злочину чоловіки залишали місце події на автомобілі OPEL Vectra B (іноземної реєстрації)", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання та в автомобілі крадіїв.

Поліцейські вилучили травматичний пістолет Макаров, пістолет EKOL MAJOR, набої, гранату Ф-1, запал з маркуванням УЗРГМ-2, ніж, ювелірні вироби, годинники, золоті вироби, закладні на вже збуті у ломбарди викрадені речі", - розповіли в поліції.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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