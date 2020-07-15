Еще один "слуга народа" идет на праймериз мэра Киева

Дмитрий Гурин объявил, что будет участвовать в партийном праймериз по определению кандидатуры на городского голову Киева

Дмитрий Гурин объявил, что будет участвовать в партийном праймериз по определению кандидатуры на городского голову Киева

Фото: из открытых источников

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Я иду на праймериз мэра столицы, потому что я хочу изменить Киев и потому что меня не устраивают все другие варианты без вариантов. Я люблю Киев, много лет занимаюсь развитием городов и территорий и хочу, чтобы от "Слуги народа” баллотировался реальный кандидат, а не удобный спаринг-партнер", - написал он.

Он отметил, что в течение года работы в Раде с командой разрабатывали Закон о Столице и обсуждали его с горожанами. Сегодня закон в окончательной редакции выходит из профильного комитета.

"Я вижу, что за кресло мэра собираются бороться люди, которые об управлении и развитии мегаполиса знают столько же, сколько о соблюдении карантина ресторанами, и которых больше интересует на что подобное слово "туй", вместо того, как городу необходимо сдерживать катастрофические изменения климата или делать перезапуск транспортной системы", - подчеркнул Гурин.

Напомним, на парламентских выборах 2019 года Гурин был кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" в 218 территориальном округе.

21 июля 2019 года был избран народным депутатом Верховной рады Украины VIII созыва.

Ранее сообщалось, что Николая Тищенко выбрали председателем киевского городского отделения партии "Слуга народа". Его называют самым вероятным кандидатом в мэры Киева от пропрезидентской партии.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, которое принадлежит народному депутату от фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина.

Стало известно, что несмотря на скандал, "Велюр" продолжает работать в ночное время, тем самым нарушая карантин. Тищенко отказался объяснять, почему его ресторан "Велюр" работал ночью, вопреки карантинных ограничений.