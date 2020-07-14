Нардеп Тищенко відмовився пояснювати, чому "Велюр" порушує карантин

Микола Тищенко заявив, що "не може про це говорити"

Микола Тищенко заявив, що "не може про це говорити"

Фото: Telegram

Народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко відмовився пояснювати, чому його ресторан "Велюр" працював вночі, всупереч карантинних обмежень

Відповідний відеоролик видання розмістило DeloUA на своєму Youtube-каналі, інформує RegioNews.

У відповідь на питання про ресторані "Велюр" Тищенко заявив, що не може про це говорити.

Все. Ще питання є?" — запитав Тищенко після відмови відповідати на запитання про ресторані.

Нагадаємо, Миколу Тищенка обрали головою київського міського відділення партії "Слуга народу". Його називають найімовірнішим кандидатом в мери Києва від пропрезидентської партії.

Раніше в ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, який належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, обслуговує бізнесменів та політиків під час карантину.

Сьогодні стало відомо, що незважаючи на скандал, "Велюр" продовжує працювати у нічний час, тим самим порушуючи карантин.