ВАКС продовжив запобіжний захід Юрію Гримчаку

Його підозрюють у шахрайстві

Його підозрюють у шахрайстві

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Про це повідомили в прес-службі ВАКС, пише RegioNews.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора і продовжила термін дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і його "помічнику", - сказано в повідомленні.

Також продовжено до 7 вересня 2020 року включно строк дію процесуальних обов'язків, покладених на обвинувачених", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Юрія Гримчака та його помічника звинувачують у скоєнні злочинів ч. 4 ст. 190 ("шахрайство") ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 ("підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди посадовим особам, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище) КК.