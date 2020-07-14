На Закарпатті до прийому хворих на COVID-19 підготували чотири додаткові лікарні

Ситуація з коронавірусною інфекцією в Україні стабілізується

Ситуація з коронавірусною інфекцією в Україні стабілізується

Фото: з відкритих джерел

У Закарпатській області чотири додаткові лікарні залучили до роботи з хворими на коронавірус.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає RegioNews.

Треба, щоб було забезпечено фінансування цих лікарень з Національної служби здоров’я України. Якщо вже є фінансування й забезпечення достатньої кількості ліжок для прийому хворих, то про це треба доповідати не лише мені – необхідно про це розказати людям на Закарпатті, щоб вони не хвилювалися, що чогось бракує. Влада постійно повинна бути з людьми", – наголосив Зеленський.

У відповідь головний санлікар проінформував, що місць для хворих на COVID-19 на Закарпатті достатньо, відбувається стабілізація ситуації.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль теж сказав, що ситуація з коронавірусною інфекцією в Україні стабілізується. Він зауважив, що тих, хто одужав, сьогодні більше, ніж тих, хто захворів. За його даними, у 375 закладах охорони здоров'я по країні підготували 28 тисяч 732 ліжка для лікування хворих на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 638 нових випадків коронавірусу.

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