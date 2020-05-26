Антикорупційний суд залишив Гримчака під домашнім арештом

Розгляд кримінального провадження заплановано на 1 червня

Фото: Facebook

Розгляд кримінального провадження заплановано на 1 червня

26 травня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

Відомо, що про продовження домашнього арешту до 25 липня для Гримчака клопотала Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), і під час підготовчого засідання колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила це прохання.

Юрій Гримчак також зобов'язаний прибувати до суду за кожним викликом, утримуватися від спілкування із обвинуваченим та свідками, і здати свій паспорт для виїзду за кордон.

Суд також продовжив на 2 місяці строк тримання під домашнім арештом ймовірному спільникові ексзаступника міністра. Розгляд даного кримінального провадження по суті заплановано на 1 червня 2020 року.

Нагадаємо, колишній заступник міністра підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.)

ВАКС продовжив дію запобіжного заходу ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку.

12 травня НАБУ закрило справу про недостовірне декларування проти Юрія Гримчака.