16:44  26 травня
День Києва будуть святкувати в онлайн-форматі
20:09  26 травня
У Рівненській області на місяць відклали запуск громадського транспорту
14:53  26 травня
Справа Шеремета: суму застави для Яни Дугарь зібрали за три години
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
26 травня 2020, 19:02 17

Антикорупційний суд залишив Гримчака під домашнім арештом

Читайте также
на русском языке
26 травня 2020, 19:02 17
Читайте также на русском языке
Розгляд кримінального провадження заплановано на 1 червня
Фото: Facebook
Розгляд кримінального провадження заплановано на 1 червня

26 травня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

Відомо, що про продовження домашнього арешту до 25 липня для Гримчака клопотала Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), і під час підготовчого засідання колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила це прохання.

Юрій Гримчак також зобов'язаний прибувати до суду за кожним викликом, утримуватися від спілкування із обвинуваченим та свідками, і здати свій паспорт для виїзду за кордон.

Суд також продовжив на 2 місяці строк тримання під домашнім арештом ймовірному спільникові ексзаступника міністра. Розгляд даного кримінального провадження по суті заплановано на 1 червня 2020 року.

Нагадаємо, колишній заступник міністра підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.)

ВАКС продовжив дію запобіжного заходу ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку.

12 травня НАБУ закрило справу про недостовірне декларування проти Юрія Гримчака.


Юрій Гримчак суд корупція НАБУ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зґвалтування в Кагарлику: суд арештував обох поліцейських без права застави
26 травня 2020, 18:28
Київський суд відкрив провадження за позовом Максима Нефьодова до Кабміну
26 травня 2020, 17:38
В Кагарлику призначили нового керівника поліції і назвали строки переатестації
26 травня 2020, 17:07
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 травня 2020, 21:55
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Іван Галунга
Всі блоги »
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Боговін Віталій
Кандидат на посаду Голови Запорізької обласної державної адміністрації
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Всі досьє »