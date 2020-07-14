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14 июля 2020, 18:44

ВАКС продлил меру пресечения Юрию Грымчаку

14 июля 2020, 18:44
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Его подозревают в мошенничестве
Его подозревают в мошенничестве
Фото: Facebook
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Высший антикоррупционный суд продлил ночной домашний арест бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС, пишет RegioNews.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и продолжила срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-замминистру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и его "помощнику", - сказано в сообщении.

Также продлен до 7 сентября 2020 года включительно срок действие процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемых", — говорится в сообщении.

Напомним, Юрия Грымчака и его помощника обвиняют в совершении преступлений по ч.4 ст.190 ("мошенничество") ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 ("подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение) УК.

суд ВАКС Юрий Грымчак заместитель министр уголовное дело мошенники
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