ВАКС продлил меру пресечения Юрию Грымчаку

Его подозревают в мошенничестве

Его подозревают в мошенничестве

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Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС, пишет RegioNews.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и продолжила срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-замминистру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и его "помощнику", - сказано в сообщении.

Также продлен до 7 сентября 2020 года включительно срок действие процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемых", — говорится в сообщении.

Напомним, Юрия Грымчака и его помощника обвиняют в совершении преступлений по ч.4 ст.190 ("мошенничество") ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 ("подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение) УК.