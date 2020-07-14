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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
14 липня 2020, 16:03 2

У Києві, Харкові та Вінниці невідомі "замінували" вокзали і торгові центри

14 липня 2020, 16:03 2
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У містах України пройшла нова хвиля повідомлень про замінування
Фото: flickr
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14 липня до правоохоронних органів надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі Центрального залізничного вокзалу Києва.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві через анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано, об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Практично у цей же час надійшло повідомлення про замінування будівлі апеляційного суду Києва. Туди негайно виїхали правоохоронці й проводять перевірки.

Як повідомляє місцеве видання "Місто над бугом", у Вінниці правоохоронці та співробітники ДСНС перевіряють інформацію про замінування кількох торговельних центрів та вінницького залізничного вокзалу.

Зі слів речниці ГУНП у Вінницькій області Анни Олійник, до поліції інформація про замінування декількох об’єктів надійшла о 13:30.

Відвідувачів та працівників підприємств евакуювали. Фахівці обстежили приміщення вокзалу та торговельних центрів у центрі міста та у мікрорайоні Вишенька", - повідомила вона.

У Харкові правоохоронці та рятувальники також перевіряють інформацію про замінування об'єктів інфраструктури та будівель.

На електрону пошту правоохоронців надійшло повідомлення про закладення вибухівки на 242 об’єктах Харкова - в аптеках, пологових будинках, відділеннях швидкої допомоги, продовольчих магазинах, гіпермаркетах, відкритих торгових центрах, банках, в будівлях залізничного та автовокзалів, міжнародному аеропорті "Харків", - повідомили в поліції.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, фахівці вибухотехнічного управління та кінологи.

Нагадаємо, у Харківській області випала рекордна кількість опадів за весь період спостережень.

Київ мінування вокзал поліція Харьків ДСНС
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