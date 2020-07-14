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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
14 июля 2020, 18:20 8

Шмыгаль рассказал, как проходит процесс ликвидации последствий наводнений

14 июля 2020, 18:20 8
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Продолжаются восстановительные работы поврежденных объектов инфраструктуры
Продолжаются восстановительные работы поврежденных объектов инфраструктуры
Фото: Facebook
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство держит на контроле ситуацию в западных областях Украины.

Об этом глава правительства сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, на ликвидацию последствий наводнений Кабинет министров предусмотрел 2,7 млрд грн.

Важно, чтобы пострадавшие от наводнений населенные пункты как можно быстрее вернулись к привычной жизни, а люди - получили помощь", - написал он.

Премьер добавил, что денежные выплаты пострадавшим уже начали осуществляться, и призвал губернаторов ускорить этот процесс.

Он также уточнил, что наибольшие разрушения от наводнений претерпела Ивано-Франковская область, здесь уже восстановлено 77 км разрушенных автодорог и 51 мост.

На Закарпатье силы батальона "Тиса" и подразделений ГСЧС продолжают расчищать домохозяйства, русла рек и укрепляют их берега. В Черновицкой области выполнено ремонтных работ на 1,7 млн грн. Обеспечен проезд на всех участках дорог, кроме моста через реку Прут", - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что подтопленных населенных пунктов на сегодня нет.

Напомним, в Харьковской области выпало рекордное количество осадков за весь период наблюдений.

Ивано-Франковск ГСЧС Денис Шмыгаль Стихия Наводнение
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