Шмыгаль рассказал, как проходит процесс ликвидации последствий наводнений
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство держит на контроле ситуацию в западных областях Украины.
Об этом глава правительства сообщил в Facebook, передает RegioNews.
По его словам, на ликвидацию последствий наводнений Кабинет министров предусмотрел 2,7 млрд грн.
Важно, чтобы пострадавшие от наводнений населенные пункты как можно быстрее вернулись к привычной жизни, а люди - получили помощь", - написал он.
Премьер добавил, что денежные выплаты пострадавшим уже начали осуществляться, и призвал губернаторов ускорить этот процесс.
Он также уточнил, что наибольшие разрушения от наводнений претерпела Ивано-Франковская область, здесь уже восстановлено 77 км разрушенных автодорог и 51 мост.
На Закарпатье силы батальона "Тиса" и подразделений ГСЧС продолжают расчищать домохозяйства, русла рек и укрепляют их берега. В Черновицкой области выполнено ремонтных работ на 1,7 млн грн. Обеспечен проезд на всех участках дорог, кроме моста через реку Прут", - рассказал Шмыгаль.
Он отметил, что подтопленных населенных пунктов на сегодня нет.
Напомним, в Харьковской области выпало рекордное количество осадков за весь период наблюдений.