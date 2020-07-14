На Одещині горить сміттєзвалище: вогонь охопив 2 гектари

Рятувальники намагаються загасити вогонь

Рятувальники намагаються загасити вогонь

Фото: bessarabiainform.com

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій гасять пожежу на сміттєзвалищі біля села Софіївка Білгород-Дністровського району.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області, передає RegioNews.

Повідомлення про загоряння надійшло о 06:55. Станом на 12:17 пожежу вдалось локалізувати на площі 2 гектари. Наразі рятувальники намагаються загасити вогонь", - йдеться у повідомленні.

Гасіння вогню ускладнюється тим, що осередки вогню знаходяться в середині звалища, куди рятувальникам не добратися. Деякі купи сміття досягають висоти в 6 метрів.

Раніше повідомлялось, що розповсюдження вогню на пожежі в Чернівцях вдалося зупинити.