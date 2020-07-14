На Одещині горить сміттєзвалище: вогонь охопив 2 гектари
Рятувальники намагаються загасити вогонь
Рятувальники намагаються загасити вогонь
Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій гасять пожежу на сміттєзвалищі біля села Софіївка Білгород-Дністровського району.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області, передає RegioNews.
Повідомлення про загоряння надійшло о 06:55. Станом на 12:17 пожежу вдалось локалізувати на площі 2 гектари. Наразі рятувальники намагаються загасити вогонь", - йдеться у повідомленні.
Гасіння вогню ускладнюється тим, що осередки вогню знаходяться в середині звалища, куди рятувальникам не добратися. Деякі купи сміття досягають висоти в 6 метрів.
Раніше повідомлялось, що розповсюдження вогню на пожежі в Чернівцях вдалося зупинити.
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