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14 липня 2020, 14:29 6

На Одещині горить сміттєзвалище: вогонь охопив 2 гектари

14 липня 2020, 14:29 6
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Рятувальники намагаються загасити вогонь
Рятувальники намагаються загасити вогонь
Фото: bessarabiainform.com
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Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій гасять пожежу на сміттєзвалищі біля села Софіївка Білгород-Дністровського району.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області, передає RegioNews.

Повідомлення про загоряння надійшло о 06:55. Станом на 12:17 пожежу вдалось локалізувати на площі 2 гектари. Наразі рятувальники намагаються загасити вогонь", - йдеться у повідомленні.

Гасіння вогню ускладнюється тим, що осередки вогню знаходяться в середині звалища, куди рятувальникам не добратися. Деякі купи сміття досягають висоти в 6 метрів.

Раніше повідомлялось, що розповсюдження вогню на пожежі в Чернівцях вдалося зупинити.

Одеса пожежа рятувальники ДСНС Сміттєзвалище
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