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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
14 липня 2020, 13:55 12

Черкаська обласна "Батьківщина" отримала нового керівника замість мера Бондаренка

14 липня 2020, 13:55 12
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Бондаренко склав повноваження голови організації 12 липня
Бондаренко склав повноваження голови організації 12 липня
Фото: chmr.gov.ua
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Депутат Черкаської міської ради Юрій Тренкін очолить обласну організацію партії "Батьківщина" замість міського голови Черкас Анатолія Бондаренка.

Про це повідомляє місцеве видання "Прочерк", передає RegioNews.

Тренкін обіймав посаду першого заступника обласної організації, він, також очолить штаб обласної "Батьківщини" під час місцевих виборів.

За словами керівника міського осередку партії "Батьківщина" Роман Дісканта, Анатолій Бондаренко хоче балотуватися самовисуванцем при підтримці "Батьківщини" й інших партій, які не висуватимуть своїх кандидатів.

На даний момент "Батьківщина" не розглядає нікого з інших кандидатів. Ми будемо підтримувати того мера, якого підтримували, з ким співпрацювали", – додав Діскант.

Нагадаємо, 12 липня мер Черкас написав заяву про складання повноважень голови обласної організації ВО "Батьківщини".

вибори Черкаси партія Батьківщина Анатолій Бондаренко
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