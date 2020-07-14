Черкаська обласна "Батьківщина" отримала нового керівника замість мера Бондаренка

Бондаренко склав повноваження голови організації 12 липня

Бондаренко склав повноваження голови організації 12 липня

Фото: chmr.gov.ua

Про це повідомляє місцеве видання "Прочерк", передає RegioNews.

Тренкін обіймав посаду першого заступника обласної організації, він, також очолить штаб обласної "Батьківщини" під час місцевих виборів.

За словами керівника міського осередку партії "Батьківщина" Роман Дісканта, Анатолій Бондаренко хоче балотуватися самовисуванцем при підтримці "Батьківщини" й інших партій, які не висуватимуть своїх кандидатів.

На даний момент "Батьківщина" не розглядає нікого з інших кандидатів. Ми будемо підтримувати того мера, якого підтримували, з ким співпрацювали", – додав Діскант.

Нагадаємо, 12 липня мер Черкас написав заяву про складання повноважень голови обласної організації ВО "Батьківщини".