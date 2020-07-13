Поховаю всіх у першому турі – мер Дніпра Філатов

Свої емоції Борис Філатов висловив в соцмережі Facebook, пише RegioNews.

"Боря-Могильщик" пішов у майже триразовий відрив від будь-кого зі своїх конкурентів.

Не на 3 відсотки, на 30. У три рази.

Я ж попереджав, що поховаю вас всіх в першому турі? Попереджав же, правда? Готуйтеся.

А я ще не включив навіть третю швидкість...", - констатував Філатов.