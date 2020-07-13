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13 липня 2020, 16:58 5

Поховаю всіх у першому турі – мер Дніпра Філатов

13 липня 2020, 16:58 5
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Міський голова Дніпра прокоментував результати соцдослідження "РЕЙТИНГУ".

Свої емоції Борис Філатов висловив в соцмережі Facebook, пише RegioNews.

"Боря-Могильщик" пішов у майже триразовий відрив від будь-кого зі своїх конкурентів.

Не на 3 відсотки, на 30. У три рази.

Я ж попереджав, що поховаю вас всіх в першому турі? Попереджав же, правда? Готуйтеся.

А я ще не включив навіть третю швидкість...", - констатував Філатов.

Тебе б'ють, а ти вставай. Тебе обливають брудом, а ти просто роби свою роботу. Просто люби своє рідне Місто і люди...

Опубліковано Borys Filatov Понеділок, 13 липня 2020 р.

Нагадаємо, кілька годин тому соціологічна компанія "РЕЙТИНГ" оприлюднила результати електоральних вподобань міста Дніпра. За соціологічними даними, Філатов, за якого готові проголосувати більше 35% виборців, в три рази випереджає найближчого суперника Олександра Вілкула.

вибори рейтинг мер Дніпро соціологія Філатов Борис
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