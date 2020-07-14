Черкасская областная "Батькивщина" получила нового руководителя вместо мэра Бондаренко

Бондаренко сложил полномочия председателя организации 12 июля

Бондаренко сложил полномочия председателя организации 12 июля

Фото: chmr.gov.ua

Об этом сообщает местное издание "Прочерк", передает RegioNews.

Тренкин занимал должность первого заместителя областной организации, он также возглавит штаб областной "Батькивщины" во время местных выборов.

По словам руководителя городской организации партии "Батькивщина" Романа Дисканта, Анатолий Бондаренко хочет баллотироваться самовыдвиженцем при поддержке "Батькивщины" и других партий, которые не будут выдвигать своих кандидатов.

На данный момент "Батькивщина" не рассматривает никого из других кандидатов. Мы будем поддерживать того мэра, которого поддерживали, с кем сотрудничали", - добавил Дискант.

Напомним, 12 июля мэр Черкасс написал заявление о сложении полномочий председателя областной организации ВО "Батькивщины".