Зеленський просить Верховну Раду зняти обмеження на зарплати чиновників

У квітні було встановлено максимальний рівень зарплат для чиновників у розмірі 47 тисяч гривень

У квітні було встановлено максимальний рівень зарплат для чиновників у розмірі 47 тисяч гривень

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Відповідне розпорядження опубліковане на сайті парламенту, передає RegioNews.

Ініціатором цього питання став президент Володимир Зеленський. У квітні він закликав депутатів урізати на період карантину зарплатню для чиновників на максимальному рівні в 47 230 гривень.

У порядку денному засідання Верховної Ради пропонують проголосувати, щоб дане обмеження діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми.

У випадку позитивного рішення депутатів, термін дії обмеження завершиться 13 липня.

Нагадаємо, 10 квітня Зеленський пообіцяв урізати зарплати державних чиновників.