10:54  11 липня
Коронавірус в Україні: за добу виявлено 819 нових випадків захворювання
14:27  11 липня
На Херсонщині за добу ліквідували 18 пожеж в екосистемах
13:41  11 липня
На повну реінтеграцію Донбасу потрібно не менше 25 років - міністр
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
11 липня 2020, 12:37 29

Зеленський просить Верховну Раду зняти обмеження на зарплати чиновників

11 липня 2020, 12:37 29
Читайте также на русском языке
У квітні було встановлено максимальний рівень зарплат для чиновників у розмірі 47 тисяч гривень
У квітні було встановлено максимальний рівень зарплат для чиновників у розмірі 47 тисяч гривень
Фото: скріншот відео
Читайте также
на русском языке

13 липня Верховна Рада в ході позачергового засідання розгляне скасування обмеження зарплат чиновників.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті парламенту, передає RegioNews.

Ініціатором цього питання став президент Володимир Зеленський. У квітні він закликав депутатів урізати на період карантину зарплатню для чиновників на максимальному рівні в 47 230 гривень.

У порядку денному засідання Верховної Ради пропонують проголосувати, щоб дане обмеження діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми.

У випадку позитивного рішення депутатів, термін дії обмеження завершиться 13 липня.

Нагадаємо, 10 квітня Зеленський пообіцяв урізати зарплати державних чиновників.

Володимир Зеленський зарплати чиновники Обмеження Верховна Рада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Шмигаль вніс до Ради проект постанови про призначення віце-прем'єра з питань промисловості
10 липня 2020, 21:49
Зеленський підписав закон про скасування ЗНО для вступників із ОРДЛО
10 липня 2020, 18:52
Очільник "Слуг народу" на Буковині Другановський заявив президенту про необхідність змінити мера Чернівців
10 липня 2020, 17:49
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Нездоланні мери та ОПЗЖ: чого чекати "Слугам народу" на Сході України
Львівщина: понад 80% автостанцій регіону контролюють 4 бізнес клани
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »