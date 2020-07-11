Зеленський просить Верховну Раду зняти обмеження на зарплати чиновників
У квітні було встановлено максимальний рівень зарплат для чиновників у розмірі 47 тисяч гривень
У квітні було встановлено максимальний рівень зарплат для чиновників у розмірі 47 тисяч гривень
13 липня Верховна Рада в ході позачергового засідання розгляне скасування обмеження зарплат чиновників.
Відповідне розпорядження опубліковане на сайті парламенту, передає RegioNews.
Ініціатором цього питання став президент Володимир Зеленський. У квітні він закликав депутатів урізати на період карантину зарплатню для чиновників на максимальному рівні в 47 230 гривень.
У порядку денному засідання Верховної Ради пропонують проголосувати, щоб дане обмеження діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми.
У випадку позитивного рішення депутатів, термін дії обмеження завершиться 13 липня.
Нагадаємо, 10 квітня Зеленський пообіцяв урізати зарплати державних чиновників.
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