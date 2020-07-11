Верховная Рада в понедельник может назначить местные выборы
В понедельник, 13 июля с инициативы президента состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в ходе которого депутаты планируют назначить местные выборы в Украине.
Об этом стало известно из распоряжения, которое опубликовано на сайте парламента, передает RegioNews.
В частности, в повестке дня заседания указано, что парламент планирует рассмотреть Постановление №3809 о назначении местных выборов на 25 октября. Оно было зарегистрировано в Верховной Раде 8 июля.
На понедельник запланированы заседания комитетов Верховной Рады, Согласительного совета и Временных специальных комиссий.
Также депутаты должны рассмотреть проект закона о внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год по финансовому обеспечению проведения местных выборов.
Напомним, Зеленский просит Верховную Раду снять ограничения на зарплаты чиновников.