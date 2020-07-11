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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
11 июля 2020, 15:34 5

Верховная Рада в понедельник может назначить местные выборы

11 июля 2020, 15:34 5
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Заседание парламента начнется в 14.00
Заседание парламента начнется в 14.00
Фото: flickr
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В понедельник, 13 июля с инициативы президента состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в ходе которого депутаты планируют назначить местные выборы в Украине.

Об этом стало известно из распоряжения, которое опубликовано на сайте парламента, передает RegioNews.

В частности, в повестке дня заседания указано, что парламент планирует рассмотреть Постановление №3809 о назначении местных выборов на 25 октября. Оно было зарегистрировано в Верховной Раде 8 июля.

На понедельник запланированы заседания комитетов Верховной Рады, Согласительного совета и Временных специальных комиссий.

Также депутаты должны рассмотреть проект закона о внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год по финансовому обеспечению проведения местных выборов.

Напомним, Зеленский просит Верховную Раду снять ограничения на зарплаты чиновников.

Владимир Зеленский Верховная Рада голосование Местные выборы Постановление
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