Верховная Рада в понедельник может назначить местные выборы

Заседание парламента начнется в 14.00

Заседание парламента начнется в 14.00

Фото: flickr

В понедельник, 13 июля с инициативы президента состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в ходе которого депутаты планируют назначить местные выборы в Украине.

Об этом стало известно из распоряжения, которое опубликовано на сайте парламента, передает RegioNews.

В частности, в повестке дня заседания указано, что парламент планирует рассмотреть Постановление №3809 о назначении местных выборов на 25 октября. Оно было зарегистрировано в Верховной Раде 8 июля.

На понедельник запланированы заседания комитетов Верховной Рады, Согласительного совета и Временных специальных комиссий.

Также депутаты должны рассмотреть проект закона о внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год по финансовому обеспечению проведения местных выборов.

Напомним, Зеленский просит Верховную Раду снять ограничения на зарплаты чиновников.