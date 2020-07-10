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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
10 липня 2020, 18:52 3

Зеленський підписав закон про скасування ЗНО для вступників із ОРДЛО

10 липня 2020, 18:52 3
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Закон набирає чинності на наступний день після опублікування
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування
Фото: Офіс президента
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10 липня президент Зеленський підписав закон про можливість вступу до українських закладів вищої освіти абітурієнтів із тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму без ЗНО.

Про це повідомляє Офіс президента, передає RegioNews.

За словами Зеленського, цей закон є частиною боротьби за молодь на тимчасово окупованих територіях.

Потрібно максимально заохочувати таких випускників переїжджати на підконтрольну Україні територію, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти", – сказав Зеленський.

Згідно із законом, абітурієнти із ОРДЛО та Криму зможуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти за квотою, яку визначає Міністерство освіти і науки України.

Нагадаємо, 3 липня ВР дозволила абітурієнтам з ОРДЛО вступати до вузів без ЗНО.

Володимир Зеленський ЗНО закон абітурієнт ОРДЛО
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