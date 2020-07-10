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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
10 липня 2020, 21:26

У Дніпрі "накрили" масштабну контрабанду ліків

10 липня 2020, 21:26
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З Північної Африки в Україну систематично ввозили ліки із вмістом наркотичних і психотропних речовин
З Північної Африки в Україну систематично ввозили ліки із вмістом наркотичних і психотропних речовин
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У Дніпрі затримали учасників організованого злочинного угруповання, які налагодили масштабну контрабанду лікарських засобів із вмістом прекурсорів з однієї з країн Північної Африки.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники встановили, що до введення карантинних обмежень кур’єри ввозили прекурсори регулярними авіарейсами. Із відкриттям авіасполучення організатори збирались "відновити" наркобізнес.

Із ввезених прекурсорів у спеціально обладнаних лабораторіях наркоділки виготовляли психотропну речовину метамфетамін. "Товар" зловмисники реалізовували через розгалужену мережу дилерів у Дніпропетровській області. Щомісячний обсяг переміщуваних прекурсорів становив 40-60 кг, а дохід наркоділків - майже 5 млн грн.

У межах кримінального провадження провели обшуки за адресами проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено майже 10 кг гідрохлориду псевдоефедрину, понад 100 г метамфетаміну, більше ніж п’ять літрів прекурсорів, сім одиниць вогнепальної зброї, 5 ручних гранат та патрони різного калібру, засоби для фасування наркотиків.

П’ятьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозри за ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України. Також до цих осіб планується застосувати заходи у вигляді тримання під вартою згідно зі ст. 214 КПК України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи, за результатами яких усім фігурантам кримінального провадження планується повідомити про підозри за ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

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СБУ наркотики кримінальна справа контрабанда Дніпро ліки
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