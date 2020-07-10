Зеленский подписал закон об отмене ВНО для абитуриентов из ОРДЛО

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования

Фото: Офис президента

10 июля президент Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские высшие учебные заведения абитуриентов из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без ВНО.

Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews. По словам Зеленского, этот закон является частью борьбы за молодежь на временно оккупированных территориях. Нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - сказал Зеленский. Согласно закону, абитуриенты из ОРДЛО и Крыма смогут вступить в любое заведение высшего образования по квоте, которую определяет Министерство образования и науки Украины. Напомним, 3 июля ВР разрешила абитуриентам из ОРДЛО поступать в вузы без ВНО.

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