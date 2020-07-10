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10 липня 2020, 15:13 4

На Прикарпатті провели масові обшуки у справі про незаконну вирубку лісу

10 липня 2020, 15:13 4
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Правоохоронці провели 14 обшуків у лісових господарствах
Правоохоронці провели 14 обшуків у лісових господарствах
Фото: Facebook
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Поліцейські Івано-Франківщини провели масові обшуки на території кількох лісових господарств у справі про незаконну вирубку лісу. Вони встановили низку осіб, які можуть бути причетні до зловживання владою або службовим становищем.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Посадовці лісових господарств у змові з суб'єктами господарської діяльності здійснювали незаконну вирубку лісу", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили ряд осіб, ймовірно причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення (за ч. 2 ст. 364 "Зловживання владою або службовим становищем" ККУ).

Під час обшуків у одному із гірських районів Прикарпаття поліцейські виявили та вилучили значну кількість деревини різних порід без документів про походження і без чіпів електронного обліку.

Крім того, поліцейські провели обшуки на пилорамах щодо законності їх роботи.

Під час рейду правоохоронці виявили також значну кількість деревини різних порід без документів.

Досудове розслідування справи триває.

Раніше повідомлялось, що в Донецькій області тимчасово заборонили відвідувати ліси.

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