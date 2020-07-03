ВР дозволила абітурієнтам з ОРДЛО вступати до вузів без ЗНО

"За" проголосували 310 народних депутатів

"За" проголосували 310 народних депутатів

Фото: з відкритих джерел

Верховна рада України прийняла законопроєкт №3734 президента Володимира Зеленського, яким звільнила абітурієнтів з окупованих територій Донбасу та Криму від необхідності проходити зовнішнє незалежне оцінювання для вступу у всі українські заклади вищої освіти.

Документ за основу і в цілому підтримали 310 парламентаріїв, передає RegioNews.

Законопроєкт вносить зміни в закон "Про вищу освіту". Передбачається можливість надходження в усі заклади вищої освіти за вступних іспитів у межах установлених квот для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і населені пункти на лінії зіткнення.

Перед цим у Раді виникла суперечка за прийняття законопроєкту в цілому. Оскільки голова ВРУ Дмитро Разумков пропонував відразу голосувати за законопроєкт за основу і в цілому, щоб діти змогли використати квоту на вступ під час цієї вступної кампанії.

Однак фракція "Європейська солідарність" виступала проти його прийняття, оскільки вважає, що документ потрібно доопрацювати і просила про квоти для вступу не тільки для дітей з ОРДЛО, але і для дітей бійців АТО/ООС.

В результаті суперечки спочатку проголосували за документ у першому читанні, голова ВРУ дав хвилину для виступу "ЄС", після чого законопроєкт ухвалили у другому читанні.

Так, за відповідний законопроєкт №3734 в першому читанні проголосувала мінімально необхідну кількість голосів - 226, у другому читанні і в цілому - 310.

Нагадаємо, Держкомісія дозволила провести ЗНО з 25 червня по 17 липня за умови дотримання ряду протиепідемічних заходів.

Через карантин і зміщених термінів ЗНО, вступна кампанія в Україні в цьому році розпочнеться 1 серпня.