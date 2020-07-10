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10 липня 2020, 14:19 9

Після візиту президента у Волинській ОДА звільнили двох посадовців

10 липня 2020, 14:19 9
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Причин звільнення голова Волинської ОДА не повідомив
Причин звільнення голова Волинської ОДА не повідомив
Фото: з відкритих джерел
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Тетяна Щербак більше не працює заступницею голови Волинської облдержадміністрації, а Еміль Мікаїлов – радником.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Волинь.

Цю інформацію оголосив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко на апаратній нараді в ОДА у п'ятницю, 10 липня.

Причин звільнення чиновників він не повідомив.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що не бачить проблем у тому, що на Волині в ОДА працює "лугансько-донецький десант", хоча представник Волині тут "повинен обов'язково бути".

У той же час, голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко сказав, що у керівництві облдержадміністрації він єдиний представник Луганщини.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з представниками найбільших підприємств та організацій Волині.

Волинська область президент ОДА кадри область
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