Після візиту президента у Волинській ОДА звільнили двох посадовців

Причин звільнення голова Волинської ОДА не повідомив

Причин звільнення голова Волинської ОДА не повідомив

Фото: з відкритих джерел

Тетяна Щербак більше не працює заступницею голови Волинської облдержадміністрації, а Еміль Мікаїлов – радником.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Волинь.

Цю інформацію оголосив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко на апаратній нараді в ОДА у п'ятницю, 10 липня.

Причин звільнення чиновників він не повідомив.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що не бачить проблем у тому, що на Волині в ОДА працює "лугансько-донецький десант", хоча представник Волині тут "повинен обов'язково бути".

У той же час, голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко сказав, що у керівництві облдержадміністрації він єдиний представник Луганщини.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з представниками найбільших підприємств та організацій Волині.