Після візиту президента у Волинській ОДА звільнили двох посадовців
Тетяна Щербак більше не працює заступницею голови Волинської облдержадміністрації, а Еміль Мікаїлов – радником.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Волинь.
Цю інформацію оголосив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко на апаратній нараді в ОДА у п'ятницю, 10 липня.
Причин звільнення чиновників він не повідомив.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що не бачить проблем у тому, що на Волині в ОДА працює "лугансько-донецький десант", хоча представник Волині тут "повинен обов'язково бути".
У той же час, голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко сказав, що у керівництві облдержадміністрації він єдиний представник Луганщини.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з представниками найбільших підприємств та організацій Волині.