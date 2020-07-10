Зеленский заявил, что Медведчука финансирует Россия, в Кремле отрицают

Президент считает, что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы

Президент считает, что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы

Фото: Офис президента

Соответствующее видео опубликовал в Facebook пресс-секретарь "Нацкорпуса" Роман Чернышев, передает RegioNews.

Во время визита президента в Волынскую область 9 июля активисты "Нацкорпуса" поставили Зеленскому вопрос о Медведчука, и напомнили его слова о том, что ему известно, кем финансируется Медведчук.

В ответ Зеленский заявил, что Виктор Медведчук финансируется из Российской Федерации, однако этот вопрос нужно адресовать не к нему, а правоохранительным органам.

Мы же с вами должны жить по законам ... Я уверен, что он действительно финансируется из Российской Федерации. Я с вами такой же человек. Нужно, чтобы правоохранительные органы этим действительно подробно занимались. Я вас слышу и я с вами в этом вопросе одной мысли", - сказал Зеленский.

10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, назвал ошибочной информацию Зеленского о финансировании Россией Медведчука, пишет "Интерфакс-Украина".

Российская Федерация не финансирует Медведчука. Судя по всему, президент имеет ложную информацию", - сказал он.

Напомним, 10 июля после визита президента в Волынской ОГА уволили двух чиновников.