Зеленский заявил, что Медведчука финансирует Россия, в Кремле отрицают
Президент Украины Владимир выразил убеждение в том, что лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук финансируется Кремлем.
Соответствующее видео опубликовал в Facebook пресс-секретарь "Нацкорпуса" Роман Чернышев, передает RegioNews.
Во время визита президента в Волынскую область 9 июля активисты "Нацкорпуса" поставили Зеленскому вопрос о Медведчука, и напомнили его слова о том, что ему известно, кем финансируется Медведчук.
В ответ Зеленский заявил, что Виктор Медведчук финансируется из Российской Федерации, однако этот вопрос нужно адресовать не к нему, а правоохранительным органам.
Мы же с вами должны жить по законам ... Я уверен, что он действительно финансируется из Российской Федерации. Я с вами такой же человек. Нужно, чтобы правоохранительные органы этим действительно подробно занимались. Я вас слышу и я с вами в этом вопросе одной мысли", - сказал Зеленский.
10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, назвал ошибочной информацию Зеленского о финансировании Россией Медведчука, пишет "Интерфакс-Украина".
Российская Федерация не финансирует Медведчука. Судя по всему, президент имеет ложную информацию", - сказал он.
Напомним, 10 июля после визита президента в Волынской ОГА уволили двух чиновников.