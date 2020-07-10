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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 июля 2020, 15:26 16

Зеленский заявил, что Медведчука финансирует Россия, в Кремле отрицают

10 июля 2020, 15:26 16
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Президент считает, что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы
Президент считает, что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир выразил убеждение в том, что лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук финансируется Кремлем.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook пресс-секретарь "Нацкорпуса" Роман Чернышев, передает RegioNews.

Во время визита президента в Волынскую область 9 июля активисты "Нацкорпуса" поставили Зеленскому вопрос о Медведчука, и напомнили его слова о том, что ему известно, кем финансируется Медведчук.

В ответ Зеленский заявил, что Виктор Медведчук финансируется из Российской Федерации, однако этот вопрос нужно адресовать не к нему, а правоохранительным органам.

Мы же с вами должны жить по законам ... Я уверен, что он действительно финансируется из Российской Федерации. Я с вами такой же человек. Нужно, чтобы правоохранительные органы этим действительно подробно занимались. Я вас слышу и я с вами в этом вопросе одной мысли", - сказал Зеленский.

10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, назвал ошибочной информацию Зеленского о финансировании Россией Медведчука, пишет "Интерфакс-Украина".

Российская Федерация не финансирует Медведчука. Судя по всему, президент имеет ложную информацию", - сказал он.

Напомним, 10 июля после визита президента в Волынской ОГА уволили двух чиновников.

финансирование Кремль Владимир Зеленский ОПЗЖ Нацкорпус Виктор Медведчук
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